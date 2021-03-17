Ankara’da kar yağışı etkisini arttırdı... Kar küreme aracı bozuldu

-Yollardan ve araçlardan detay

-Bozulan kar küreme aracı



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da kar yağışı etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde etkisini tekrar hissettirmeye başlayan kar yağışı, şehrin yüksek rakımlı yerlerini beyaza bürüdü. Ankara’da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehrin yüksek rakımlı olan Dikmen, Oran, Keçiören, Keklik Pınarı, İlker gibi semtlerini beyaza bürüyen kar yağışı, yollarının kapanmasına neden oldu. Kar küreme araçlarının yoğun çalıştığı yollarda, tuzlama çalışması da yapıldı. Kar küreme aracı bozuldu Yoğun kar yağışından kar küreme araçlar da etkilendi. Dikmen bölgesinde bir kar küreme aracının küreğinin koptuğu görülürken, sürücü kazayı son anda atlattığını belirtti.

Öte yandan dik yokuşlara çıkmaya çalışan otomobiller yolda kalarak kaymaya başladı.

Kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öğle saatlerine kadar devam edecek. Günün geri kalan saatlerinde ise yağmur etkili olacak.



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