Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da kar yağışı etkisini arttırdı... Kar küreme aracı bozuldu

Ankara’da kar yağışı etkisini arttırdı... Kar küreme aracı bozuldu

Kentten kar yağışı görüntüleri

Cenin Kar Küreme Aracı Gesi Kar Yağışı 

-Yollardan ve araçlardan detay
-Bozulan kar küreme aracı

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da kar yağışı etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde etkisini tekrar hissettirmeye başlayan kar yağışı, şehrin yüksek rakımlı yerlerini beyaza bürüdü. Ankara’da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehrin yüksek rakımlı olan Dikmen, Oran, Keçiören, Keklik Pınarı, İlker gibi semtlerini beyaza bürüyen kar yağışı, yollarının kapanmasına neden oldu. Kar küreme araçlarının yoğun çalıştığı yollarda, tuzlama çalışması da yapıldı. Kar küreme aracı bozuldu Yoğun kar yağışından kar küreme araçlar da etkilendi. Dikmen bölgesinde bir kar küreme aracının küreğinin koptuğu görülürken, sürücü kazayı son anda atlattığını belirtti.
Öte yandan dik yokuşlara çıkmaya çalışan otomobiller yolda kalarak kaymaya başladı.
Kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öğle saatlerine kadar devam edecek. Günün geri kalan saatlerinde ise yağmur etkili olacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement