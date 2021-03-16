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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Araçlardan görüntüler

Yağışlı Hava Yağan Kar Yağışı 

--Park'tan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da şehrin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı.
Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.
Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı.(MKM-
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