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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 yaralı

Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: 3 yaralı

-Yaralılardan

İlk Müdahale Polis Aracı Metro İstasyonu Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

--Yaralı taksici ile röportaj
--Kaza yapan araçlardan
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Eda Ş. kontrolündeki 06 EDA 33 plakalı Audi marka araç, Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyrederken Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Kolej istikametine giden Hakan K. idaresindeki 06 T 0210 plakalı taksiye çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan taksi, önce yol kenarında bekleyen polis aracına daha sonra da Cihan Ç.’nin kullandığı 75 BA 658 plakalı araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan taksi metro istasyonu girişinde durabildi. Kazada, taksi sürücüsü ve araçta bulunan yabancı uyruklu 1 yolcu ile Eda Ş. yaralanırken iki otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. “Yeşil yandı kalktık son gaz bir şey geldi vurdu” Kazada yaralanan taksi sürücüsü, otomobilin hızla gelerek taksiye çarptığını belirtti.
Kazayı anlatan taksici, “Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil” dedi.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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