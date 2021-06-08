Ankara’da kaçakçılık suçundan bir haftada 43 kişi gözaltına alındı



- Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da kaçakçılık suçunda kullanılan malzeme ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 43 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 22 bin 800 adedi dolu olmak üzere toplam 770 bin 600 makaron, 116 adet muhtelif eşya, 3 bin 288 elektronik eşya, 143 paket kaçak sigara, 512 litre sahte/kaçak alkol, 2 bin 515 adet puro, 760 kilogram kıyılmış tütün ve 121 adet cep telefonu ele geçirildi. (ALİ-

