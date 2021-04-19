Ankara’da kaçakçılık suçundan bir haftada 27 kişi gözaltına alındı



- Başkent’te sigara, alkollü içki, tütün ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 12-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi polis ekiplerince sigara, alkollü içki, tütün ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 12-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 11 milyon 14 bin 200 adet boş makaron, 230 bin adet dolu makaron, 20 bin paket kaçak sigara, 9 bin 194 adet sigara sarma kağıdı, 4 bin 85 adet muhtelif/elektronik eşya, 2 bin 297 adet cinsel içerikli hap, bin 415 kilogram tütün, 390 litre sahte/kaçak alkol, 201 adet tarihi eser/sikke ve 62 adet cep telefonu ele geçirildi.



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