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Ankara’da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı

Ankara’da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı

ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

Operasyon Alkollü İçki Gözaltı Kaçakçılık Tarihi Eser Kaçakçılığı 


- Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 4 milyon 634 bin 400 adedi dolu 4 milyon 760 bin 220 makaron, 548 adet elektronik/muhtelif eşya, 120 kilogram tütün ve 55 adet tarihi eser ele geçirildi.
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