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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da istinat duvarında hasar oluşan binada topuk dolgu çalışması yapıldı

Ankara’da istinat duvarında hasar oluşan binada topuk dolgu çalışması yapıldı

-Dolgu yapılan bölgeden

İş Makinesi İnşaat Alanı İstinat Duvarı Temel Kazısı 

--Olay yerinden
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma yapıldı. Ankara’nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarının zarar görmesi üzerine topuk dolgusu için çalışma yapıldı. İstinat duvarının hasar gördüğü bölgeye toprak ile doldurma çalışması yapan ekipler daha sonra beton dökerek hasar gören yerleri güçlendirmeyi hedefliyor. Kamyonlarla getirilen toprak, zarar gören istinat duvarının bulunduğu alana iş makinesi aracılığıyla dolduruldu. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, inşaat alanının bitişiğindeki bina ile tedbir gerekçesiyle boşaltılan çevredeki 4 binanın özellikle taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasar oluşmadığını tespit etti.
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