Ankara’da iş makinası yüklü TIR alt geçide sıkıştı

- Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan geçitten geçmek isteyen iş makinası yüklü TIR alt geçide sıkıştı. Kaza Ankara’nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Bıyıktay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şerif T. İdaresinde 06 DV 7913 plakalı TIR, üzerinde bulunan iş makinasının kabini alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak TIR’ın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından alt geçitte yapılan çalışmanın ardından TIR sıkıştığı yerden çıkarıldı. (MC-
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