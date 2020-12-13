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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ankara'da iki işçi göçük altında kaldı

Ankara'da iki işçi göçük altında kaldı

olay yerinden detaylar

Alt Yapı Çalışması Toprak Kayması 

-ekiplerden görüntü
-çalışmalardan görüntü
-detaylar

( ANKARA -EK) ANKARA

- Ankara'da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yapan iki işçi, üzerlerine çöken toprağın altında kaldı.Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin, olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni toprak altından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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