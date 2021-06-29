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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da iki ayrı ateşli silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Ankara’da iki ayrı ateşli silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

şahısların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Adli Kontrol Akalan Altın Elektronik Kelepçe Irak 


- Ankara’da iki gün art arda ateşli silahla yaralama olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 ve 26 Haziran tarihlerinde Yenimahalle ilçesinde, iki ayrı "ateşli silahla kasten yaralama suretiyle adam öldürmeye tam teşebbüs" suçunun işlendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu, 25 Haziran'daki olayın A.H, 26 Haziran'da gerçekleşen olayın ise A.H'nin ağabeyi A.H tarafından gerçekleştirildiği tespit etti. İki olayda da şüphelilerin olay yerine R.A. adlı kişi adına kiralanmış araçla geldikleri ve aracın İstanbul’da olduğu belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu, şüpheliler R.A, A.H. ve A.H aynı araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya getirildi.
Şüphelilerden A.H, çıkarıldığı mahkemece, "adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli A.H. elektronik kelepçe takılarak iki ay konutu terk etmeme cezası aldı, R.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(MKM-
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