Ankara’da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Sincan ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı. Serkan O. (36) isimli şahıs tartıştığı arkadaşı İsmail A.’yı (60) tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü. Olay Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Polatlar bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taş ocağının bekçisi İsmail A. ile eskiden taş ocağında çalışan arkadaşı Serkan O. ile alkol almaya başladı.

Bir süre sonra iki arkadaş arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Taş ocağında Bekçi olarak görev yapan İsmail A., Serkan O.’ya bıçak çekti. Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan Bekçi İsmail A. ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybetti. Taş ocağında bekçilik yapan arkadaşını öldüren eski iş arkadaşı Serkan O, polis ve ambulans ekiplerini kendisi arayıp olay yerine çağırdığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle katil zanlısı Serkan O. gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden İsmail A. Sincan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. (ENG-



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