Ankara'da hırsızlar otomobili önce çaldılar sonra yaktılar



- Ankara'nın Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz hırsızlar otomobili önce çaldılar. Daha sonra da parmak izlerinin tespit edilmemesi için yaktılar. Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın çalıntı olduğu ve üzerinde sahte plaka takılı olduğu tespit edildi. Hırsızların otomobili çaldıktan sonra kundakladığı düşünülen olayda, kimliği belirsiz hırsızların otomobili, parmak izleri tespit edilemesin diye yaktıkları üzerinde duruluyor. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.



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