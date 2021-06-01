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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Ankara’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

- Ankara’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

-yakalanan şahısların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Terör Örgütü 


- Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 kişiden 13’ü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla söz konusu şüphelilerden 13’ünü yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarınsa devam ettiği belirtildi. (ALİ-
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