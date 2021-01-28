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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı

Ankara'da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı

Zanlıların gözaltına alınması

Polis İnsan Ticareti Fuhuş Fuhuş Çetesi Polis Ekipleri 

-Emniyete götürülmeleri
-adliyeye sevk edilmeleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da yetiştirme yurtlarından çıkan ya da ailevi sorunları olan kadınları tuzağa düşürerek senet imzalatan ve zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarının işlendiğinin istihbaratını aldı. Polis ekipleri, belirledikleri şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sonucunda tespit edilen ikametlere yaptığı baskında, Y.B. isimli kadın ile birlikte E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, evlerde yaptıkları detaylı incelemelerde, şüphelilerin Yenimahalle ilçesinde belirledikleri daireleri, fuhuş amaçlı özel olarak dizayn ettikleri ve yetiştirme yurtlarından çıkan, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınları tehdit ederek, darp ederek ya da borçlandırıp senet imzalattırarak fuhuş yapmaya zorladıklarını tespit etti. Ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce de söz konusu şüpheliler hakkında toplam 21 kez 'Fuhşa teşvik aracılık veya zorlama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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