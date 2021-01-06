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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da freni patlayan TIR, 11 aracı biçip evin duvarına çarptı: 1 yaralı

Ankara’da freni patlayan TIR, 11 aracı biçip evin duvarına çarptı: 1 yaralı

-Kaza yapan araçlardan

Deprem Bild 

--tanık ile röportaj
--Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan TIR, önündeki 11 araca çarptı. Hızını alamayan TIR, bir evin bahçesine çarparak durabildi. Kaza, saat 22.30’da Ankara’nın Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi 982. Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 06 JRJ 07 plakalı TIR, yokuş aşağı yaklaşık 1 km hareket ederek önüne çıkan 11 araca çarparken 06 BN 6400 plakalı otomobili bir evin bahçesine fırlatarak kullanılamaz hale getirdi. Hızını alamayan sürücüsüz TIR, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada, TIR’ın ilk çarptığı otomobilde bulunan sürücü yaralandı. “Deprem oldu sandık” Kazanın görgü şahidi Erdoğan Tarcan, “Öncesinde bina yıkılıyor sandık. Deprem oldu sandık. Her taraf kötüydü arabaları ezmiş gelmiş. Biz deprem oldu sandık. Baktık kaza olmuş. Ölü yaralı yoktu. Sokağa çıkma yasağı vardı Allahtan” dedi.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (MMD-
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