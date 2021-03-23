Ankara’da feci kaza: 4 yaralı

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( ANKARA )- Yakıtı biten otomobili iterken arkadan gelen aracın çarptığı yaralılardan birinin ayağı koptu ANKARA



- Başkent'te yakıtı biten otomobili itmeye çalışan 4 kişiye arkadan gelen bir araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ayağı koptu.Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Celal T. idaresindeki 06 BC 0922 plakalı otomobilin yakıtı seyir halinde iken bitti. Otomobilde bulunan 4 kişi aşağıya inerek aracı en yakın akaryakıt istasyonuna kadar itmeye başladı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen İkram Y. kontrolündeki 07 ZS 456 plakalı araç, yakıtı biten otomobile arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ayağı koptu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.



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