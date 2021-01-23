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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı

uyuşturuculardan görüntüler

Hint Keneviri Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Akalan 

-şahsın götürülmesi

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, lüks rezidansta bulunan evinde düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren kişinin evine baskın yaptı. Operasyonda, bir miktar kök hint keneviri ile 140 gr uyuşturucu madde ili geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. Ankara'da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D.’nin Yenimahalle İlçesi Batıkent bölgesinde Lüki rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekiplerin yatığı baskında, evin odalarından birinde yapılan ayrı bölmede hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenekler görüldü.
Ekiplerin detaylı incelemesinde, 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet özel düzenekli lamba ve bu düzenekler vasıtasıyla yetiştirilmiş bir miktar kök hint keneviri ile 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi Burak D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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