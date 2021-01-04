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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da eski sevgili tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Ankara’da eski sevgili tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

-Komşuların olayı anlatması

( ANKARA ) -- Komşuları olayı anlattı:- "İmdat çığlıklarına uyandık" ANKARA

Görgü Tanığı Polis Eski Sevgili Kız Kardeş 


- Ankara’nın Mamak İlçesinde dün gece yaşanan olayda eski sevgilisi tarafından evi basılarak kurşunlanan kadın hayatını kaybetti. Gece saat 02.30 sıralarında gerçekleşen olayda, kendisinden 5 ay önce ayrılan sevgilisinin evine camları kırarak zorla giren Gökhan A. İlk önce sevgilisi Sevgi T. İle tartıştı daha sonra belinden çıkardığı silah ile 4 el ateş ederek eski sevgilisinin hayatına son verdi. Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Murat Pınar, "Gece uyuyorduk, 4 el silah sesi duyduk. Hemen binanın girişine koştum içeri baktığımda kadın yatağının sol tarafına düşmüş ve kurşun sırtından girmişti. Hemen polisi aradım’’ dedi.
‘’İmdat çığlıklarına uyandık’’ Olayın yaşandığı apartmanın sakinleri, Sevgi T.’nin eski sevgilisiyle sürekli tartıştığını ve Gökhan A.’nın çoğu zaman olay çıkardığını söyledi.

Sevgi T.’nin üst komşusu Emrah Erdoğmuş, ‘’Her gün kavga ediyorlardı biz çoğu zaman bu tartışmaların sesini duyuyorduk. Dün gece de imdat çığlıklarına uyandık, aşağı inip baktığımda 17 yaşında çocuğu ve kız kardeşi yanındaydı. Sevgi T.’nin 3 çocuğu olduğunu öğrendik, 2’si yurtta kalıyormuş’’ ifadelerini kullandı. (ENG-BC -
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