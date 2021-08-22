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Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi

Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi

Hastaneden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Ayetler Mide Bulantısı Hastane Düğün Evi Baş Dönmesi 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 31 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi. Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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