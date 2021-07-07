Ankara’da dehşet: Önce kızını, sonra da torunlarını vurdu: 4 ölü

-Detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da bir kadın önce öz kızını ardından torunlarını vurarak intihar etti. 4 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara’nın Mamak ilçesinde, edinilen bilgiye göre anne Ö.A. ilk önce kızı olan M.A.’yı ardından torunları Ö.İ.A .ve M.A.’yı tabanca ile vurduktan sonra kendisine vurarak intihar etti. Yaşanan olayın ardından 4 kişide olay yerinde can verdi. Olay yerine gerine gelen Cumhuriyet savcısı incelemelerini sürdürüyor.

