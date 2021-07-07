Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ankara’da dehşet: Önce kızını, sonra da torunlarını vurdu: 4 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da dehşet: Önce kızını, sonra da torunlarını vurdu: 4 ölü

Ankara’da dehşet: Önce kızını, sonra da torunlarını vurdu: 4 ölü

Olay yerinden görüntüler

Savcı 

-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir kadın önce öz kızını ardından torunlarını vurarak intihar etti. 4 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara’nın Mamak ilçesinde, edinilen bilgiye göre anne Ö.A. ilk önce kızı olan M.A.’yı ardından torunları Ö.İ.A .ve M.A.’yı tabanca ile vurduktan sonra kendisine vurarak intihar etti. Yaşanan olayın ardından 4 kişide olay yerinde can verdi. Olay yerine gerine gelen Cumhuriyet savcısı incelemelerini sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a