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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da definecilere polis baskını: 10 gözaltı

Ankara’da definecilere polis baskını: 10 gözaltı

Kazı alanından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Kaçak Kazı Akalan Polis Baskını Polis Ekipleri 


- Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapa 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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