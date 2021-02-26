Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi 7 kişi gözaltına alındı

Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi 7 kişi gözaltına alındı

operasyondan görüntü

Çatışma Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Şüphelilerin görüntüsü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Irak ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi. Operasyonlarda ayrıca 3 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı