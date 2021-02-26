Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi 7 kişi gözaltına alındı

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Irak ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi. Operasyonlarda ayrıca 3 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



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