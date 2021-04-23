Ankara’da Cuma namazı pandemi şartları altında kılınıyor

--Namaz anından görüntüler

--Vatandaşlar ile röportaj



( ANKARA ) ANKARA



- Hacı Bayram Veli Camii’nde vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarını kıldı. İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebileceklerini açıklamasın ardından Hacı Bayram Veli Camii’ne cuma namazını eda etmek için gelen vatandaşlar pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında namazlarını kıldı. Namaz kılmaya gelen vatandaşlar dezenfekte stantında ellerini dezenfekte ettikten sonra en yakınındaki kişiyle arasına iki metre boşluk koyarak saf tutuyor. Maske ve cami kapasite kurallarının da göz ardı edilmediği namaz vakitlerinde vatandaşlar kendisine yakın olan yürüme mesafesi uzaklığındaki camilerde ibadetlerini gerçekleştiriyor. Korona virüs salgını nedeninden dolayı ise tarihi cami eski kalabalık görüntüsünden bir hayli uzakta. “Mesafeleri bir buçuk metreden iki metreye çıkarmışlar” Camiye namaz kılmaya gelen tedbirlerin artırıldığını söyleyen Ömer Yorulmaz, "Pandemi kurallarına herkes dört dörtlük uyuyor. Mesafeleri bir buçuk metreden iki metreye çıkarmışlar. Cami geniş olmasına rağmen kişi sayısı azdı. Kişi sayısı az olduğu için içeride de kılabildik. Sıkışıklık yoktu. Herkes maskesini takmıştı. Mesafeler de uygundu. Tedbir ve önlemler hakkında zaten sürekli uyarılar ve ikazlar oluyor. Yürüyerek geldim. Evime yakındı burası” dedi.

Caminin kalabalık olmadığını dile getiren Hasan Göregen ise, “İçeride ortam güzeldi. İçerisi sakindi. Pandemi döneminde kişilerarası mesafe kontrolleri yapılıyor. Cami sıkışık değildi normal yoğunluktaydı. Düzenli bir sıralama vardı” şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş Nevzat Akkaşoğlu da, “Herkes aralıklarla durdu. Herkesin maskesi takılıydı. Sakıncalı bir durum yoktu. Maske, mesafe, temizlik gibi bütün tedbirler uygulandı” ifadelerini kullandı.



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