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( ANKARA -FOTO EKLENDİ) Ankara'da "Çukur" çetesine operasyon: 17 gözaltı ANKARA



- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ‘Çukur’ isimli suç örgütüne yönelik operasyonda, 5’i cezaevinde olan 33 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.Ankara'nın Etimesgut ve Sincan bölgelerinde faaliyet gösteren ve kendilerini ‘Yurtlu Kardeşler’, ‘Aramaz Grubu’ olarak nitelendiren suç örgütünün kendileri gibi yurtlarda büyümüş örgüt üyeleriyle kurdukları ‘Çukur’ isimli suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sincan ve Etimesgut bölgesindeki kahvehaneleri sözde ortaklık adı altında ‘çökme’ olarak tabir edilen faaliyetler içerisinde yağmaladıkları, buna karşı çıkan vatandaşlara yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese bugün şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda 5’i cezaevinde olan 33 şüpheliden 17’si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 7 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 600 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.





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