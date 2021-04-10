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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler

Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler

Oluşan yarıklardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

İstinat Duvarı Uttu Cep Telefonu Çökme Tehlikesi 


- Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı. Boşaltılan binaların önünde dev yarıklar meydana geldi. Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak’ta bulunan asfalt ve bina arasında dev yarıklar meydana geldi. Binaları çökme tehlikesi nedeniyle boşaltan Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bina önünde bulunan asfalt yolun ayrıldığı görüntüler korkuttu.
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