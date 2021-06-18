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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Olay yerinden görüntüler

Polis Bild Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Cenaze aracının içinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572’inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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