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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

Ankara’da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Alkollü İçki Kaçak Akaryakıt Elektronik Eşya Kaçakçılık Polis Ekipleri 


- Başkent’te sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçakçılık suçunda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda bulunan 13 milyon 191 bin 560 adet makaron, 6 bin 915 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 320 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 520 litre kaçak/sahte alkollü içki, 495 kilogram tütün, 226 adet bandrol ve 57 adet cep telefonu ile 2 adet soğutma cihazına da polis ekipleri tarafından el konuldu. (ALİ-
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