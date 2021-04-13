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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara'da bir apartmanın cephesine 'Çiçekli Kız' resmi yapıldı

Ankara'da bir apartmanın cephesine 'Çiçekli Kız' resmi yapıldı

Duvar resminden detay

Açılış Töreni Irak 

-Konuşmalardan detay
-Duvar resmi farklı açılardan detay
-Rupit'e hediye takdimi

( ANKARA ) Ankara'da bir apartmanın cephesine "Çiçekli Kız" resmi yapıldı ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde, İpek Apartmanı’nın bir cephesinin tamamı, Meksikalı Kathrina Rupit’in maharetleriyle boyanarak duvar resmi haline getirildi.
Rupit ortaya çıkardığı şaheserine “Çiçekli Kız” adını verdi. Ankara’nın Çankaya ilçesinde Güvenlik caddesi ve Alaçam Sokak kesişimi İpek Apartmanı’nın bir cephesinin tamamı Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit tarafından 5 günde boyandı. Rupit’in boyadığı orijinal adıyla “Blossom” Türkçe adıyla “Çiçekli Kız”, görenleri kendine hayran bıraktı. Meksika ve Türk motiflerinin birleştiği bu duvar resminin açılış töreninde Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner sanatın ve sanatçının önemini ele alan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Büyükelçi Luis ve Başkan Yardımcısı Güner tarafından Kathrina Rupit’e çıkardığı işe saygı nişanesi olarak hediyeler takdim edildi. (MC-
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