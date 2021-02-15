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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Kar küreme

Kar Temizleme Kar Yağışı 

-Vatandaşlarını kar temizlemesi
-Kar görüntüleri
-Detaylar

( ANKARA ) - Ankara'da beklenen kar yağışı başladı ANKARA

- Başkent'te günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Ankaralılar güne kar ile uyandı. Türkiye'nin batısında başlayan kar yağışlar iç kesimlerde de etkisini göstermeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor. (YEK-
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