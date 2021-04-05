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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 24,46

Ankara’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 24,46

Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajları drone görüntüsü

( ANKARA -DRONE)- Başkent’te barajların doluluk oranı havadan görüntülendi ANKARA

Doluluk Oranı 


- Başkent’te barajların doluluk oranı yüzde 24,46 olarak ölçülürken, Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajları havadan görüntülendi.Bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiledi. Son günlerde Ankara’daki yağışlar barajlardaki doluluk oranları bir nebze yükseltse de yetkililer vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunmaya devam ediyor. Başkent'te barajların doluluk oranı ASKİ’nin son verilerine göre yüzde 24,46 olurken; aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 12,36 olarak ölçüldü.
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