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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da art arda gelen sağanak yolları harap etti

Ankara’da art arda gelen sağanak yolları harap etti

-bozulan ve çamurlaşan yollardan görüntüler

Yağmur Altın Sağanak Yağmurdan Sonra Sel 

--sular altında kalan evden görüntü
--çapıtlı röportaj

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent’te son zamanlarda etkili olan sağanaklar sonrası meydana gelen sel, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sular altında kalan ve bozulan yollar ile su basan evler vatandaşların mağdur olmasına sebep oldu. Yenimahalle’nin Karacakaya Köyü’nde ardı ardına meydana gelen sellerden sonra yollar kullanılamaz hale gelirken bir ev sular altında kaldı. Çamur deryasına dönen yollar vatandaşların da mağdur olmasına neden oldu. Girişinde ve içerisindeki yollarda ciddi derece de tahribin ve bozulmanın yaşandığı köyde vatandaşlar ise altyapı yetersizliğinden şikayetçi. Her yağış sonrası problemler yaşandığını ifade eden çevre sakinleri sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyorlar. "Arazinin içinde kalan evler komple su içindeydi" Köy sakinlerinden Eyüp Çapıtlı yaşanan olayların sebebinin altyapı yetersizliği olduğunu belirterek, "Aşağı tarafı olduğu gibi sel götürdü. Köyün içinde de altyapı olmadığından dolayı köyümüzde hiç bir şey yok. Rezilliğimizi görüyorsunuz. Araçlar geçemedi. Mahsur kaldı üç dört saat. Arazinin içinde kalan evler komple su içindeydi. Köyümüzün içinde bir altyapı olmadığından dolayı. Burası Ankara’nın gözbebeği , burası geleceğin en havadar yeri. Kimi suçlayayım, kine ne diyeyim? Köyün içini gezerseniz görürsünüz yağmurdan sonraki olayları. Milletin bahçeleri bağları komple battı. Yolların çöktüğü söyleniyor" dedi.
(ALİ-BC -
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