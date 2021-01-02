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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Acil Servis Polis Cenaze Cenaze Aracı Oksijen 

-Sinir krizi geçiren yakınlardan görüntü
-Olayın görgü tanıkları ile röportaj
-cenaze aracı
-garajdaki aracın götürülmesi
-detaylar

( ANKARA -TOPLU) ANKARA

- Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartmanın garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu. Ekipler, otomobillerle uğraştıkları öğrenilen 3 kişinin egzoz dumanından zehirlendikleri üzerinde duruyor.Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Osmangazi Caddesi Güneş apartmanının otoparkında meydana geldi. Bina sakini Veyis Karataşoğlu, otoparka indiği sırada Halil İbrahim Altıntaş (24), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (24)'nun yerde hareketsiz yattığını ve bir kişinin de ağzında kan olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 122 acil servis ve Başkentgaz ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre garajda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, 3 kişinin otomobilleriyle uğraştığı ve kapalı garajda yetersiz oksijen nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruldu. Şahısların kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsinin ardından netleşecek.1.5 aylık ve 2.5 yaşında 2 çocuğu vardıDurumu haber alan gençlerin aileleri olay yerine geldi. Yakınlarının cansız bedenlerini gören akrabaları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi. Hayatını kaybeden 1.5 aylık ve 2.5 yaşında 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu'nun aynı binada oturduğu, garajdaki otomobiliyle ilgilenmeyi çok sevdiği öğrenildi.
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