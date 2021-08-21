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Ankara’da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara’da alt geçit girişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Cenaze Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--polis ekiplerinden
--Cenazeden görüntüler
--Trafikten görüntüler
--genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde alt geçit girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yaya hayatını kaybetti. Kaza saat 23.30 sıralarında Ankara Samsun Yolu siteler mevkiinde bulunan alt geçittin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi siteler mevkiinde bulunan alt geçitten karşıdan karşıya geçtiği sırada N.K.C’nin kontrolündeki 06 BNU 948 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralı yaya yolun kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalede yayanın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil, yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana gelirken, cenazenin ve otomobilin bulvardan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü.
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