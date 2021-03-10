Ankara’da 48 düzensiz göçmen yakalandı



- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu 48 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile AŞTİ’de yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu 48 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yakalanan 48 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını aktardı.



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