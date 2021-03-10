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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Bild Akalan Sınır Dışı 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu 48 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile AŞTİ’de yapılan uygulamada 46’sı Afganistan, 2’si Pakistan uyruklu 48 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yakalanan 48 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını aktardı.
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