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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da 35 katlı bir binada yangın çıktı

Ankara’da 35 katlı bir binada yangın çıktı

Yangının uzaktan çekimi

Polis Yangın Altın Çekim Polis Ekipleri 

-Yangından detaylar
-Olay yerinden detaylar
-İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar

( ANKARA - 2) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan 35 katlı bir binada demir kesme çalışmalarından plastik malzemelere kıvılcım sıçraması sonucunda yangın çıktı. Yangında can kaybı olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kazım Özalp mahallesi Uğur Mumcu caddesi üzerinde yıllardır atıl durumdaki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 katlı bir binada, çalışanların demir kesme çalışmaları yaptığı esnada spiral taşından çıkan kıvılcımların etrafta bulunan plastik malzemelere sıçraması sonucunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında can kaybı olmazken binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. (MC-
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