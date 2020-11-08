Ankara'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı



- Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Esat Demirci yönetimindeki 06 J 1819 plakalı minibüs, Şehit Ahmet Doğan Caddesi kesişiminde Hasan Salt idaresindeki 06 SC 445 plakalı araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Salt ise, Sinan Altun idaresindeki 61 HB 270 plaka araçla kafa kafaya çarpıştı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.



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