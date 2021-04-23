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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da 23 Nisan coşkusu

Ankara’da 23 Nisan coşkusu

Törenlerden görüntü

Kutlay Bayram Coşkusu Irak 

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( ANKARA ) ANKARA

- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ata Park’ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çayyolu Ata Park’ta düzenlenen törende bölge halkıyla birlikte bayramı kutladı. Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Başkan Taşdelen, Türk milletine egemenliğini ve bağımsızlığını kazandıran Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

Vatandaşlarla sohbet eden, çocuklarla bir araya gelen Başkan Taşdelen, çocuklar ve gençler için hazırlanan Atatürk’ün büyük eseri resimli Nutuk’u armağan etti. Pandemi şartlarında kutlamaların sınırlı olduğunu ve çocukların aileleriyle birlikte 23 Nisan’ı evlerde bayrama dönüştürdüğünü belirten Taşdelen, “Hepimiz pandemi kurallarına dikkat ederek en yakın zamanda sağlıklı günlere kavuşmalıyız. Bu zor günleri hep birlikte ve dayanışmayla atlatacağız. Bayramlarımızı da yine bir arada coşkuyla kutlayacağız” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçenin dört bir yanını süsleyen Çankaya Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını 23 Nisan otobüsü ve marşlarla gezerek bayram coşkusunu evlerde yaşattı. 23 Nisan otobüsü çeşitli noktalarda durarak çocuklara Nutuk ve 3’lü kitap seti armağan etti.
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