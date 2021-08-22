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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darbeden 2 kişi adliyeye sevk edildi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darbeden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu darbeden 2 kişi adliyeye sevk edildi

- Şahısların adliyeye getirilişi

Sosyal Medya Altın Arbede Kız Çocuğu Gözaltı 

-- Arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan 2 kişi Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Mamak’ta aralarında husumet bulunan H.A.'yı erkek arkadaşı R.D. ile birlikte ıssız alana götüren R.B. şiddet uyguladığı H.A.’nın görüntülerini video kaydına almıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan incelemede R.B. ve R.D., Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeye çıkarılmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. (ALİ-
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