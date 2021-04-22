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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da 11 FETÖ’cü yakalandı

Ankara’da 11 FETÖ’cü yakalandı

Yakalanan zanlıların görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Tahkikat Akalan Terör Örgütü 


- Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerinde saklandığı tespit edilen 11 firari şüpheli, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde firari 11 şahsın saklandığını tespit etti. Harekete geçen Kaçakçılık Şube ekipleri Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan gaybubet evlerine yaptığı eş zamanlı operasyon ile 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler arasında ihraç Sayıştay Başkanlığı - Başdenetçisi, ihraç Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcısı, ihraç Dışişleri Bakanlığı Ateşesi, ihraç Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yarbayı, ihraç Kara Kuvvetleri Komutanlığı Üsteğmeni, ihraç Ankara Çocuk ve Eğitim Hastanesi eczacısı olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.
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