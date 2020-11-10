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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ankara'da 100 kişinin ev sahibi olma hayali mağduriyetle bitti

Ankara'da 100 kişinin ev sahibi olma hayali mağduriyetle bitti

-Mağdurların açıklamaları

İnşaat Firması Hapis Cezası Mahkeme Kararı Suç Duyurusu Dolandırıcılık 

--Genel detaylar

( ANKARA )- Ev sahibi olma hayali ile yola çıkan 100 kişi, firmanın iflas etmesi ve muhatapların ortadan kaybolmasıyla mağdur oldu- Yetkililere önce hapis cezası verilirken, bir üst mahkeme kararı bozdu ve şahıslar beraat etti ANKARA

- Başkentte 10 sene önce ev sahibi olma hayali ile yola çıkan 100 kişi, firmanın iflas etmesi ve muhatapların ortadan kaybolmasıyla mağdur oldu. Yetkililere önce hapis cezası verilirken, bir üst mahkeme kararı bozdu ve şahıslar beraat etti.Etimesgut’ta 10 sene önce beğendikleri maket evlerin gerçeğine kavuşma hayali ile bir inşaat firmasına para ödeyen 100 kişi, firmanın iflas etmesi ve muhatapların ortadan kaybolması üzerine hem hayalini kurdukları evlere kavuşamadı hem de paralarından oldu. Mağdurlar, firma ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. 8 yıldır süren davada 3 kişiye 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 14'er yıl hapis cezası verildi.
Ardından temyize giden ve bir üst mahkemede tekrar değerlendirilen karar, müteahhidin inşaatın temelini atmış olması ve dolandırıcılık kastının olmaması gerekçesiyle bozuldu. Şahıslar beraat ederken, mağdurlarsa şaşkınlık yaşadı."10 senedir mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz"Mağdurlardan Ahmet İnce, “Maket üzerinden bize ev verdiler. Bunlarla sözleşme yaptık, taksitlerimizi ödemeye başladık ve 4 kat çıktıktan sonra inşaat durdu. Biz şüphelendik, 'ne oluyor' dedik. Bize iflas ettiklerini ve haklarımızı vereceklerini söylediler. 10 senedir mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. İki mahkeme oldu bilirkişi geldi ve nitelikli dolandırıcılık kararı verdiler. İl başta kişi başı 14 sene ceza verildi, bu ceza sonra beraate çevrildi" dedi.
Hayallerinin çalındığını dile getiren mağdurlardan Sevim Yurtsever ise, "Madem biz dolandırılmadık nerede paralarımız, madem biz dolandırılmadık nerede evlerimiz?" ifadelerini kulandı.(ALİ-BC-SO-Y)
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