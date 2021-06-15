ANKARA - D-8'in 24. kuruluş yıl dönümü programı

- Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü D - 8'in 24. kuruluş yıl dönümü programı - İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Seyit Ali Musavi'nin kürsüye çıkışı ve konuşması - D - 8 Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Direktörü Büyükelçi Raşa Hamdi Ahmet Hüseyinefendi'nin konuşması - Prof. Dr. Sabri Tekir'in konuşması - Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi - İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'in konuşmasıANKARA - Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D - 8), kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
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