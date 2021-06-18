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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz" - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Evlat hasretiyle gözü yaşlı anne babalara sözümüzdür, çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Evlat hasretiyle gözü yaşlı anne babalara sözümüzdür, çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz. Son çocuğumuzu da hain terör örgütü PKK/YPG'nin pençesinden kurtarana kadar yılmadan ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecek."Fahrettin Altun'un paylaşımında, "YPG çocukları sömürmeye devam ediyor." başlığıyla Türkçe alt yazılı İngilizce video da yer aldı.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir raporun, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çocukları toplamaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:"YPG, IŞİD'e karşı koalisyonda ABD'nin ortağı olan sözde Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) çoğunluğunu oluşturuyor. Rapora göre, YPG tarafından örgüte alındığı ispat edilen çocuk sayısı 318 ve YPJ tarafından örgüte alınan çocuk sayısı ise 99'dur. YPJ, ABD'nin koalisyondaki ortağı SDG'nin çatısı altında faaliyet gösteren YPG'nin kadın kollarıdır. Suriye'de doğrulanmış rakamlara göre, terör örgütüne çocukların alınması vakalarının yüzde 35'inden SDG ve ona bağlı örgütler sorumludur."YPG ve SDG'nin, Haziran 2019'da BM ile çocuk istismarını sona erdirmek için ortak eylem planı imzalamasına rağmen insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedilen videoda, Türkiye'nin uluslararası toplumu, PKK ve ona bağlı örgütlerin çocuklara yönelik oluşturduğu tehlike konusunda defalarca uyardığı bildirildi.
Videoda, Türkiye'nin güneydoğusunda terör örgütü tarafından birçok çocuğun kaçırılıp zorla örgüte dahil edildiği vurgulanarak, PKK'nın kaçırdığı bu çocukların bir kısmının annelerinin, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptığı anımsatıldı.PKK ile yakın ilişkilere sahip siyasi parti HDP ve onun gençlik teşkilatının, terör örgütü PKK için eleman kazandırma aracı görevi gördüğüne işaret edilen videoda, Diyarbakır annelerinin protestolarının yarattığı baskının, geçen yıl 240'tan fazla ailenin çocuklarıyla yeniden bir araya gelmesiyle sonuçlandığı belirtildi.Videoda, "Çocuklar geleceğimizdir ve terör gruplarının pençesinden korunmalıdır. Türkiye, PKK ve her türlü teröre karşı güçlü mücadelesini sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Çocuk İstismarı Uluslararası Oturma Eylemi Eylem Planı Terör Örgütü 

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