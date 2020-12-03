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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz" - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Erdoğan: "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur."Erdoğan: "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek"Erdoğan: "Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz."Erdoğan: "Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma."

Toplantı Milletvekili 

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