Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Çubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştı

ANKARA - Çubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştı

- Özlem Arslan'ın sebze fidesi dikmesi - Özlem Arslan'ın tavukları yemlemesi - Özlem Arslan'ın çocuğu ile yumurta toplanması - Özlem Arslan'ın konuşmasıÇubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştıANKARA (AA) - Ankara ’nın Çubuk ilçesindeki Türk Telekom Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Özlem Arslan, babasına ait tarlada 3 yıl önce başladığı tavuk yetiştiriciliğinde 1500 tavuklu çiftlik kurdu.Öğretmen Özlem Arslan (30), 4 yaşındaki çocuğuna taze köy yumurtası ararken bir öğrencisinin, ailecek yetiştirdikleri tavuklardan bahsetmesi üzerine kümes hayvancılığı konusunda araştırma yaptı.Babasına ait boş tarlada 10 tavuklu kümes kuran Arslan, tarlayı yetiştirdiği sebze ve meyvelerle çiftlik haline getirirken, tavukların sayısını 1500'e çıkardı.Özlem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğu ile çiftlikte çok iyi zaman geçirdiklerini söyledi.

Kümesi kurduklarında önce çevresinden yumurta talep edenlerin olduğunu aktaran Arslan, şöyle dedi:"Zamanla 'Neden bu işin ticaretini yapmıyoruz?' sorusunu sormaya başladım. Zamanla büyüterek şimdi 1500 tavukluk bir çadırımız oldu. Şimdi toptan ve perakende olarak satış yapıyorum. Eş, dost geliyor. ‘Özlem hocam, 2 yumurta kır da yiyelim.’ muhabbetleri oluyor. Hele yazın, buralar yeşillendiğinde onları toplamak ayrı bir zevk veriyor."Herkese üretmenin verdiği lezzeti tatmasını tavsiye eden Arslan, "Ufacık bir çiçek de olsa bunu herkes yaşamalı. Özellikle bu pandeminin etrafımızı sardığı süreçte, beton arasında yaşamaktansa insanlar nefes almak istiyorlar. Bizim için bu çiftlik güzel bir imkan oldu." dedi.
Çiftlikte konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu Arslan, herkesi davet ettiğini söyledi.

Çiftlikteki her yeri değerlendirdiğini aktaran Arslan, "Kışın salçalık domatesimizi buradan alıyoruz, arkada yerimiz var toplayıp kaynatıyoruz. Menemenimizi yapıyoruz, turşumuzu kuruyoruz. Eşimize, dostumuza, isteyen herkese satıyoruz. Yazımız değerleniyor, çocuklarımız için farklı bir alan oluyor." diye konuştu.

Din Kültürü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Muhabbet Köy Yumurtası Öğretmen 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement