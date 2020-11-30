ANKARA - Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili dava
- Çubuk Adliyesi - Çubuk Adliyesi önünde güvenlik önlemleri - CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç'un adliyeye girişi - Adliye önünde bekleyenler ANKARA - Ankara 'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili dava, Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülecek.
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