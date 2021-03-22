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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Çubuk’ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

ANKARA - Çubuk’ta 5 katlı binanın çatısına yıldırım düştü

- Sağlık ekiplerinden görüntü - Olayın meydana geldiği bina - Görgü tanığının konuşması - Yanan sigorta - Eve meydana gelen hasar - Çatıda oluşan hasar - Ev sahibi Sedat ve Sadet Vurucu'nun konuşması - Elektrik arıza ekibiANKARA (AA) – Ankara ’nın Çubuk ilçesinde 5 katlı bir binan çatısına yıldırım düştü.Çubuk’a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tunahan Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu hasar meydan ageldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, hasar tespiti için çalışma başlattı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürülürken, binan elektrik hatlarında, tavanda ve bazı pencerelerin camları kırılırken meydana gelen hasarda yaralanan olmadı.Bölgede korkuya neden olan olayda binanın elektrik panosu patlarken, dairelerdeki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.Binada oturan Sedat Vurucu, ‘’Binanın çatısına yıldırım düştü. Çatı ve elektrik hatlarımızda ve tavanımızda hasar oluştu. Can kaybı ve yaralımız yok. Ben evde yoktum eşim evdeydi o da korkmuş’’ dedi.

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