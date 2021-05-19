ANKARA - Çubuk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Programdan detay görüntüler. - İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal'ın çelenk sunması ve konuşması - Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilmesiANKARA (AA) - Ankara ’nın Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı’nda Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Topal, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs tarihinin, milletin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyleyerek,’’19 mayıs gençlik, gençlik de gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri ve bu gün ile yarının tek en büyük güvencesidir. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir’’ dedi. Çubuk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Azra Terli ile Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerden Semanur Erkan tarafından çeşitli şiirler onundu.Okunan şiirlerin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Demirbaş tarafından verildi. Törene katılanlar Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.Törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, İyi Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Resmi törenin ardından Belediye Başkanı Demirbaş ve davetliler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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