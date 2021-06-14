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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı

ANKARA - Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı

- Seradaki dolu görüntüsü (cep tel) - Tartım arazilerinin su basması - Çubuk Çayından görüntü - Cadde ve sokaklardan detay görüntüler - Su baskını olan evlerden görüntü - Apartman altını su basması - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yetkililerden bilgi alması - Sel mağduru vatandaşları ziyareti - Belediye ekiplerinin çalışmalarından detay görüntü Ankara 'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.İlçede akşama doğru aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açan yoğun yağış yüzünden bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.Kimi apartmanların bahçelerindeki istinat duvarları da yüksek kesimlerden gelen sulardan zarar gördü. Ayrıca, araç trafiğinde aksamalar meydana geldi.Yağıştan dolayı ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerinden bazılarında zarar oluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespitine başladı.
Çubuk Belediyesi görevlileri de su baskınlarına karşı iş makineleriyle çalışma yürüttü. Bu bölgelerde incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tüm belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Tarım Şiddetli Yağış Hasar Tespit 

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