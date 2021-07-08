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ANKARA - Çubuk Belediyesinden yol ve asfaltlama çalışmaları
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Çubuk Belediyesinden yol ve asfaltlama çalışmaları

ANKARA - Çubuk Belediyesinden yol ve asfaltlama çalışmaları

- Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Kaymakamı Adem Keleş'in çalışma yapılacak sokakta inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması - Ekiplerin yol çalışması - Belediye Başkanı Demirbaş'ın mahalle sakinlerini ziyaret etmesi - Demirbaş'ın AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile yol çalışmasını takip etmesi - Mahalle Muhtarı Salih Sadi Saat'in konuşması - Esnaflardan Erdoğan Yanık, Musa Özdemir ve Hüseyin Kurtçu'nun konuşmaları - Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın açıklamasıÇubuk Belediyesinden yol ve asfaltlama çalışmalarıANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu yıl Belediye imkanlarıyla 31 bin ton asfalt dökümü yapacaklarını söyledi.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için ilçede yol düzenleme ve asfaltlama seferberliği başlattı.Şehir merkezinde asfalt yama çalışması ile çevre mahallelerde yol açım çalışmalarını sürdüren Çubuk Belediyesi, bu günde Cumhuriyet Mahallesi Santral Sokak'ta trimerle kazı ve finişer ile asfalt serim çalışmasına başladı.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile yol çalışmasının yapılacağı sokakta inceleme yapan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.Yaklaşık 9 milyon liralık asfaltlama çalışmasını yapılacağını belirten Demirbaş, Belediye tarihinde ilk defa kendi imkanlarıyla bu tarzda asfaltlama çalışması yapılacağını söyledi.

Demirbaş, şunları söyledi:"Yaklaşık iki hafta önce yama çalışmalarına başladık. Şimdi de söz verdiğimiz gibi 2021 yılı içerisinde asfalt seferberliğine başladık. Çubuk Belediyesinin kendi imkanlarıyla asfalt alımı yaptığı ve asfalt çalışmasını yaptığı ilk süreç olacak. Yaklaşık 31 bin tonluk bir asfalt ihalesi yaptık ve yılsonuna kadar merkezlerimizde, acil olan yerlerde, mahallelerimizde gerek yama çalışması gerekse serim çalışmaları tamamlanmış olacak. İlçemize hayırlı olsun inşallah."Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu'nun da eşlik ettiği incelemede mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Demirbaş, vatandaşların ve esnafların istek ve taleplerini de dinledi.

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