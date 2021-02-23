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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, kurulumu devam eden eldiven fabrikasını ziyaret etti

ANKARA - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, kurulumu devam eden eldiven fabrikasını ziyaret etti

- Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın fabrikaya girişi - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın fabrika içinde gezmesi - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın bilgi alması - Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sarıkaya'nın eldivenleri göstermesi ve bilgi vermesiÇubuk Belediye Başkanı Demirbaş, kurulumu devam eden eldiven fabrikasını ziyaret ettiANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede kurulumu devam eden eldiven fabrikasında incelemede bulundu.Güldarpı Mahallesi’ndeki inşaatı devam eden fabrikada şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sarıkaya tarafından karşılanan Başkan Demirbaş, işletmeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.Demirbaş, fabrikayı gezdikten sonra yaptığı açıklamada, işletme tam kapasiteyle çalıştığında 350 kişinin istihdam edileceğini belirtti.
İlçede son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Demirbaş, istihdam sağlayacak ve ekonomiye katkı verecek tüm yatırımcılara belediye olarak destek olacaklarını ifade etti.
Demirbaş, fabrikanın ilçeye büyük katkı sunacağını dile getirerek hayırlı olmasını diledi.Şirket yetkilisi Sarıkaya ise 18 ülkeye Çubuk'tan eldiven ihraç edeceklerini anlattı.

Fabrika Yatırımcı 

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